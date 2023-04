Drammatico scontro tra due auto, tre morti in provincia di Taranto

Tre morti, due uomini e una donna, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, a tarda ora, nel Tarantino, sulla provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina. Si è trattato di un frontale tra due auto ed hanno perso la vita un uomo e una donna di origine rumene ed un uomo di Ginosa Marina. I primi due sono morti sul colpo, il terzo, invece, mentre veniva trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per estrarre i corpi, dato che nello scontro le auto si erano ridotte ad un informe ammasso. La strada, l’ex provinciale 580, è già stata teatro in passato di gravi incidenti.

«L'incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo, con buona visibilità, quindi dalle prime ipotesi non si escluderebbe un sorpasso azzardato. Questo sarebbe la causa del violento impatto. Quel tratto è anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto». Lo dice all’AGI il sindaco di Ginosa e vice presidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi. «La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c'è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta - prosegue il sindaco di Ginosa -. La strada arriva sino a Laterza, quindi sino alla parte del Tarantino che confina con la Basilicata e con la provincia di Matera. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest’arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall’importo di 600mila euro ciascuna».

