La Camera approva lo scostamento del pareggio di bilancio, ma è polemica. Bonelli sviene in aula

L’Aula della Camera approva, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono 221 stati, 116 i contrari.

Pd, Foti sconcertante,quorum deriva da norma costituzionale

«Il capogruppo di Fdi a Montecitorio Tommaso Foti chiede di cambiare il regolamento della Camera per abbassare il quorum necessario per approvare uno scostamento di bilancio. Mi domando: ma in che mani siamo? Quel quorum non deriva da un regolamento. Deriva dall’attuazione di una norma costituzionale esistente dal 2012, e per di più non è un quorum espresso in numeri assoluti. Foti può peraltro chiedere informazioni a Giorgetti, uno dei padri di quella norma. Questa miscela di ignoranza e di arroganza è sconcertante». Così il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

Tajani: mi auguro che la lezione serva a tutti

«Siamo soddisfatti del risultato. Si poteva risolvere ieri. Purtroppo c'è stato uno scivolone, mi auguro del non accada più. La lezione serva a tutti": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando con l’AGI, nel Transatlantico di Montecitorio, il via libera della Camera allo scostamento di bilancio e alla risoluzione sul Def dopo che ieri la maggioranza era andata sotto in Aula.

Malore in aula per Angelo Bonelli

Il coportavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, che ha accusato un malore in Aula alla Camera, sta bene, è sempre rimasto cosciente ma per precauzione e consiglio dei medici dell’infermeria della Camera, viene riferito, si sta recando al Gemelli per ulteriori controllli.

«Caro Angelo Bonelli rimettiti presto! Ti aspettiamo per le tante battaglie che dobbiamo fare insieme. Auguri da tutti i Deputati del Partito Democratico». Lo ha scritto su twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

«Desidero rivolgere al collega Angelo Bonelli i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Lo attendiamo al più presto nell’Aula della Camera». Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dopo il malore che ha colto il deputato di Avs durante la seduta dell’Assemblea di Montecitorio.

© Riproduzione riservata