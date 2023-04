L'Aia blocca il donatore seriale di sperma: ha aiutato a concepire 550 bambini

Un tribunale olandese ha vietato a Jonathan Meijer, un donatore seriale di sperma che ha aiutato a concepire almeno 550 figli in diversi Paesi, di continuare questa attività e ha imposto una multa di 100mila euro per ogni nuovo nato concepito con il suo seme. La decisione è stata presa in seguito alla denuncia di una donna e di un'associazione di genitori, che hanno accusato Meijer di aver ingannato le coppie sul numero di figli che ha generato. La decisione del tribunale è stata presa per limitare il rischio di incesto, dato che il limite per donatore di sperma nei Paesi Bassi è di 25 figli.

