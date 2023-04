Il sabato nero degli incidenti: un runner ed un ciclista travolti ed uccisi sulla strada

Un 56enne è morto questa mattina a Zurco, frazione di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, un runner, stava correndo a piedi sulla via Cristoforo Colombo quando è stato centrato in pieno da una Mercedes condotta da un 45enne originario del Pavese. Il podista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e il decesso è sopravvenuto sul colpo. L’auto è finita fuori strada e il conducente ha riportato ferite di media gravità. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Settantenne in bicicletta muore travolto da un autobus

Un ciclista settantenne è morto nella tarda mattinata di oggi, investito da un autobus a Gorlago, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto nel centro al paese, vicino al cimitero. Il 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso e un’ambulanza ma per il settantenne non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il ciclista, che abitava nella zona, era uscito con un gruppo di amici per una pedalata. All’improvviso il tragico impatto con il pullman di una ditta di Palosco, che viaggiava in direzione di Trescore. Sembra che l’autobus stesse sorpassando il gruppo di ciclisti, quando ha travolto il settantenne.

