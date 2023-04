Leclerc e la Ferrari in pole position, oggi è giorno di "spint race"

Con la pista di Baku il feeling si conferma sempre ai massimi livelli. Perché nel week end che porta al Gp dell’Azerbaigian, dopo una lunga sosta e con l'arrivo di novità che rivoluzionano il sabato della formula 1, Charles Leclerc si prende con una certa autorità la pole position della gara domenicale: oggi infatti ci sarà al debutto la qualifica bis solo per la "sprint race", la prima delle sei previste nel mondiale 2023 e che esordisce proprio a Baku. Sul tracciato cittadino tanto caro al monegasco che infatti ha battuto, con una sola sessione di prove libere alle spalle, anche il campione della Red Bull Max Verstappen che partirà in prima fila con il secondo tempo.

Terzo il suo compagno di squadra, Sergio Perez che condivide la seconda fila con l’altro ferrarista, Carlos Sainz, non in giornata di grazia. Decisamente in grande spolvero invece Leclerc, che dopo tre gran premi da dimenticare (proprio il monegasco aveva parlato alla vigilia di una partenza disastrosa) si è riscattato interrompendo un digiuno da pole iniziato a Suzuka 2022 (lo scorso 9 ottobre: l’ultima risale al gp di Singapore. A Baku il ferrarista è l’unico che vanta più di una pole, segno che con la pista azera - e in generale con i circuiti cittadini - continua l'intesa. «Siamo arrivati a questo weekend pensando che sarebbe stato molto positivo stare davanti a Mercedes e Aston Martin in qualifica - le parole di Leclerc -. Alla fine siamo in pole, è una sorpresa positiva anche se in gara credo saremo ancora dietro un passo indietro rispetto alle Red Bull. È stato un weekend molto impegnativo per noi piloti, abbiamo avuto poco tempo per provare, ma il feeling è stato buono fin dall’inizio e quindi sono molto contento. Ma la Ferrari è stata perfetta».

E anche una risposta ai rumors che lo vorrebbero disaffezionato alla Rossa anche a causa della mancanza di risultati, e ai cambiamenti al muretto che hanno contraddistinto l'avvio di stagione. «Sono soddisfatto del modo in cui il team ha reagito a tutte le voci di questi ultimi giorni - ha infatti sottolineato -: non è facile rimanere concentrati ma la gestione è stata perfetta. Io ho fatto un giro al limite ma devo anche già pensare alla qualifica di domani mattina per la gara sprint. La macchina è molto buona: diciamo che l’abbiamo messa in una "finestra» nella quale è più difficile sfruttarne il potenziale, che però è più alto di prima e io così mi trovo meglio. Le prime gare non erano andate bene e qualcuno aveva tirato conclusioni troppo affrettate. Ultimamente poi le mie parole sono state strumentalizzate. Voglio essere chiaro una volta per tutte: io amo la Ferrari e voglio vincere con la Ferrari». Insomma una risposta chiara alle voci su un possibile passaggio in Mercedes. La SF-23 è apparsa più grintosa rispetto alle Red Bull che però sul passo gara fanno la differenza. Quarto tempo invece per Carlos Sainz, che nelle qualifiche movimentate da due bandiere rosse in Q1 con l’AlphaTauri di De Vries e l’Alpine di Gasly a muro, non è apparso troppo convincente. «Giornata difficile, ho faticato già dalle prove libere - ha ammesso lo spagnolo -. Mi mancavano passo e fiducia. Ogni volta che facevo un passo avanti commettevo un errore e tornavo indietro. Peccato perché in Australia ero andato molto meglio. A causa degli errori che ho commesso ho finito per usare un treno di pneumatici in più e anche questo non mi ha aiutato. Colpa mia comunque». Oggi il super sabato con la qualifica in formato ridotto che vale solo per la griglia della gara veloce: Ferrari e Red Bull vanno a caccia di punti.

© Riproduzione riservata