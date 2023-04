Cade ultraleggero in Friuli, due persone muoiono carbonizzate. Una è il capitano Ghersi

Due persone morte carbonizzate: è il bilancio di un incidente di volo che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla catena dei Musi, area Valli del Torre, nel comune di Lusevera (Udine). L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo, che si è schiantato al suolo in una zona boschiva. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori, che hanno soltanto potuto solamente constatare il decesso degli occupanti (uno è il capitano dell'Areonautica Alessio Ghersi, l'altro un suo parente). Le operazioni sono in capo al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per quanto riguarda l’identificazione dei due corpi e le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica fi Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Udine.

Il cordoglio dell'Areonautica

L’Aeronautica militare ha espresso "cordoglio" per la morte del capitano Ghersi, delle Frecce tricolori, morto insieme con un parente in un incidente con un velivolo ultraleggero, e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del Primo maggio a Rivolto (Udine) per l’apertura della stagione acrobatica. L’Aeronautica militare ha parlato di un tragico incidente ricordando che Ghersi era pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori', e si è "unita al dolore dei familiari». In particolare, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, «a nome di tutta la Forza armata si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore».

