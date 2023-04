Dramma sfiorato a Milano, auto fa deragliare un tram in pieno centro: illesi i passeggeri

Un uomo alla guida d una vettura a noleggio, che poi è risultato avere un tasso alcolico superiore, seppur di poco, a quello consentito, ha urtato stamani intorno alle 5 un tram della linea 4 in piazzale Maciachini a Milano, facendolo deragliare per alcuni metri.

Illesi i tre passeggeri a bordo del mezzo pubblico mentre ha avuto bisogno del soccorso dell’ambulanza del 118 il conducente del tram che non è in condizioni gravi. L’uomo alla guida della vettura ha rifiutato le cure.

La circolazione nella zona è bloccata e i mezzi, anche di altre linee, sono costretti a saltare alcune fermate. Sul posto, per favorire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ci sono gli agenti della Polizia locale.

