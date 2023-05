Ambra: "Riprendetevi le vocali e ridate il 20% di retribuzione alle donne"

«Avvocato, avvocata, architetto, architetta: le vocali tra uomo e donna sono armi di distrazione di massa, quando una donna su 5 non lavora più dopo aver partorito, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione. Tenetevi le vocali e dateci la parità dei diritti». Dal palco del Concertone Ambra ieri ha citato l’Art.36 della Costituzione ("Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge") dal palco del Concertone del Primo Maggio per chiedere parità di trattamento uomo-donna sul lavoro puntando il dito contro le disparità di genere. «Voglio proporre uno scambio - aggiunge la conduttrice - riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione. Pagate e mettete le donne in condizione di lavorare. Uguale significare essere uguale, e finisce con la e», conclude.

