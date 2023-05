In crociera con la compagna, le chiede di sposarlo e poi muore

Stroncato da un malore mentre si trovava in crociera con la compagna poche ore dopo averle chiesto di sposarla davanti a tutti i passeggeri. Si è conclusa con una tragedia la storia d’amore che vedeva protagonisti Silvio Maisti, giovane autotrasportatore residente a Valmontone, e la sua compagna Valentina, madre di suo figlio. La coppia, approfittando delle festività di fine aprile, era partita per una crociera sul Mediterraneo. Un viaggio tanto desiderato, un sogno realizzato e che ha toccato l’apice delle emozioni nella serata di sabato quando Silvio, presenti tutti i passeggeri della nave e con la complicità dello staff intero, ha preso il microfono e ha chiesto a Valentina di sposarlo, consegnandole l’anello. Applausi e lacrime di gioia che nulla lasciavano immaginare quanto sarebbe accaduto a distanza di poche ore. Durante la notte, infatti, Silvio Maisti ha accusato un malore e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte del medico di bordo. A stroncarlo un arresto cardiocircolatorio. La nave nella giornata di ieri è rientrata a Civitavecchia e la salma dello sfortunato giovane ha potuto far rientro a casa, a Valmontone.

