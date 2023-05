Sedicenne alla guida di un'auto a Siena, 5mila euro di multa per la mamma

La bravata di un sedicenne fermato di notte dalla polizia di Siena per controlli alla periferia di Siena mentre guidava l’auto della madre è costata molta cara alla famiglia. Alla donna, proprietaria del mezzo, è stata comminata una multa di ben cinquemila euro mentre l’auto è stata posta in fermo amministrativo. A bordo dell’auto, oltre al giovane guidatore, c'erano altri due ragazzi minorenni anch’essi sedicenni. Dai controlli è emerso che uno dei tre giovanissimi aveva con sè alcune dosi di hashish, per un uso personale. Tutti sono stati portati negli uffici della questura senese dove sono stati riaffidati ai genitori con il consiglio di una maggiore vigilanza sui loro figli. Il minorenne trovato con dosi di hashish è stato segnalato al Prefetto, per le sanzioni di competenza.

© Riproduzione riservata