Neonata lasciata nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene. Il messaggio della madre

Una neonata è stata lasciata ieri pomeriggio nella Culla per la vita nei pressi della Croce Rossa di Bergamo. Con la piccola la madre ha lasciato anche un messaggio: «Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai».

Trasportata nel reparto di Patologia neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII la neonata, che pesa 2,9 chili, sta bene. L’Asst Papa Giovanni XXIII «ricorda - si legge in una nota - che le donne hanno il diritto di partorire in sicurezza e in anonimato in ospedale: in base al DPR 396/2000 la partoriente può infatti richiedere ai medici dell’ospedale di non essere menzionata nel certificato di nascita».

