Parla l'amica di Mariantonietta, folgorata dal cellulare: "Hai urlato il mio nome prima di morire"

Il video su TikTok ricorda Mariantonietta Cutillo, la 16enne di Montefalcione (Avellino) morta folgorata nella vasca da bagno mentre era in videochiamata con un'amica. Lo smartphone, collegato alla corrente, sarebbe scivolato nell'acqua causando la tragedia. Lo riferisce il Corriere della Sera.

L'amica, testimone dell'incidente, ha condiviso il video e un post toccante in memoria dell'amicizia e dei momenti passati insieme. "Sei volata in cielo amore mio - dice la ragazza, che ha chiamato invano i soccorsi - sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata. Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai - scrive F. - L’ultima chiamata, l'ultima risata insieme, l'ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente".

Amici, familiari e insegnanti della scuola alberghiera in cui Mariantonietta frequentava il secondo anno esprimono il loro dolore e ricordano la giovane come una ragazza solare, studiosa e con l'ambizione di diventare una chef stellata. Un mazzo di fiori bianchi e un messaggio di affetto sono stati postati sulla pagina Facebook della scuola.

© Riproduzione riservata