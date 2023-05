Scuola, l'annuncio del ministro Valditara: "100mila assunzioni in due anni"

Un piano da quasi 100 mila assunzioni nella scuola in due anni. In particolare, per l’anno scolastico 2023/2024, le assunzioni saranno 56mila, di cui circa 19mila sul sostegno e le altre su posto comune. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ai sindacati che ha incontrato nelle scorse ore.

Abodi reclama spazio... per l'Educazione fisica

«Velocizzare l’implementazione dell’educazione fisica nelle scuole primarie. Oggi si fa un’ora alla quinta, mi auguro che alla fine del mio mandato tutte e cinque le classi elementari abbiano due ore di educazione fisica. Poi c'è il tema delle infrastrutture e la collaborazione tra scuole e associazioni del territorio. Stiamo creando una mappa per capire dove manca una palestra per collegarci agli impianti del territorio». Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando delle linee programmatiche del governo per facilitare la pratica dello sport a scuola.

"Inoltre stiamo studiando una modalità che consentirà di vedere e raccontare lo sport anche fuori dalle palestre - ha proseguito Abodi durante la conferenza «Golf a Scuola» - Creeremo uno spazio dedicato alla cultura sportiva con testimonianze di grandi atleti». Poi ha concluso: «L'obiettivo del mio mandato è quello di migliorare qualitativamente e quantitativamente la presenza dello sport nella scuola e il golf sarà formidabile in questo».

