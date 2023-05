Investe 4 persone e fugge, grave una 20enne. Stavano festeggiando lo scudetto del Napoli

Tragedia sfiorata nella notte a Casoria, in provincia di Napoli: un uomo di 43 anni alla guida di una Fiat Stilo, per cause ancora da accertare, è finito sul marciapiede e ha investito quattro persone che stavano passeggiando mentre erano in corso i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, tra loro una ventenne che è stata ferita in modo grave ed è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto lungo il muro perimetrale di una caserma dei carabinieri. L’uomo ha poi abbandonato l’auto per fuggire a piedi ma i militari lo hanno rintracciato e denunciato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Si tratta di un 43enne di Casoria.

Le quattro persone investite, di età compresa tra i 20 e i 31 anni, sono state trasferite negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. Dei 4, solo la ragazza di 20 anni si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso, con trauma cranico ed emorragia celebrale. La Fiat Stilo - regolarmente assicurata - è stata sequestrata.

