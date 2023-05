Parto cesareo per il quinto figlio, muore 33enne. Procura apre un'inchiesta

Una donna di 33 anni è morta nella notte tra il 25 e il 26 aprile, dopo un cesareo all’ospedale di Moncalieri (Torino) e sui fatti la procura di Torino ha aperto ieri un’inchiesta, su esposto del marito, un commerciante di Villanova d’Asti, e del fratello della donna. A riportare la vicenda è il quotidiano La Stampa.

La donna, al sesto mese di gravidanza, era andata all’ospedale di Chieri (Torino) per una perdita di liquido amniotico e da lì la sera stessa era stata trasferita d’urgenza a Moncalieri. Dopo una serie di terapie «il liquido si stava ricostituendo» si legge nell’esposto, ma la situazione precipita il 25 aprile, secondo quanto riferiscono i familiari. Il marito viene avvisato verso la mezzanotte della necessità di un cesareo d’urgenza e, trovata una sistemazione per le altre quattro figlie, arriva in ospedale alle 4 di notte. «Nessuno mi ha parlato di condizioni critiche» spiega e vede i medici indaffarati intorno alla donna, vicino alla sala parto, con lei che lo chiama, chiedendo dell’acqua, ma viene allontanato. Il mattino alle 7 un medico gli comunica di avere eseguito l'intervento e di essere stato costretto ad asportare l’utero.

La donna è in rianimazione e a quel punto gli viene comunicato il rischio per la vita: lei morirà un’ora dopo.

