La madre s'addormenta, bimbo di 5 anni esce e va al supermercato

Mentre la madre s'addormenta dopo pranzo, il figlio di 5 anni apre la porta, esce fuori casa e cammina per strada fino a un supermercato dove il personale lo ritrova e avvisa la polizia che rintraccia la famiglia. E' successo venerdì pomeriggio alla periferia di Pisa. Dopo le tre del pomeriggio una pattuglia della Squadra Volanti è andata al supermercato dove il direttore riferiva del ritrovamento di un bimbo di 5 anni, spaesato ma in buone condizioni di salute. Gli agenti sono riusciti rapidamente a rintracciare l’indirizzo di residenza della madre, che abita a poca distanza. La donna è stata raggiunta ed ha spiegato alla polizia che il bimbo si era allontanato dall’abitazione mentre lei si era addormentata. Appena si è resa conto che il figlioletto non c'era più in casa, si era subito attivata insieme al marito per cercarlo. Intanto clienti e personale lo individuavano nel centro commerciale. Il bimbo poi è stato riaffidato ai genitori.

