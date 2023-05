Rissa in un bar: 53enne ucciso con una coltellata al petto

Un uomo è rimasto ucciso, colpito da una coltellata al petto, probabilmente durante una rissa avvenuta nella notte in un bar alla stazione di Fener, in comune di Alano di Piave, in provincia di Belluno. La vittima, Antonio Costa di 53 anni, abitava ad Alano ma la famiglia è residente nel trevigiano, scrive il Gazzettino Veneto.

Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 ma c'è stato nulla da fare a Treviso e i soccorsi immediati, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. L’arma del delitto non sarebbe stata ritrovata.

