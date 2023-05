Scontro auto-minivan. Un morto e due feriti gravi sulla Napoli-Salerno

E’ di un morto e più feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto questa mattina presto sull'autostrada Napoli-Salerno. Capovolto un minivan che portava turisti in direzione Salerno. Il mezzo si sarebbe capovolto a causa dell’impatto con due auto coinvolte nel tamponamento tra i caselli di Torre del Greco e Torre Annunziata Nord.

Il tragico impatto in direzione Salerno. La vittima è un uomo di 63 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità. Altri due feriti sono in gravi condizioni.

