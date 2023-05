Precipita dalla Direttissima del Gran Sasso e muore. Il tragico incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno e inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 teramano che si è poi diretto all’ospedale dell’Aquila. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è caduto dal lato teramano della vetta. La salma verrà portata all’ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti.

