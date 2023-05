Neonato piange e il padre gli da un pugno, la madre lo denuncia: polizia sequestra video

Il bimbo non smette di piangere e il padre lo picchia: a fare la scoperta è stata la mamma del piccolo di appena 5 mesi, attraverso le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza dell’appartamento. La donna, che in prima battuta ha segnalato l’episodio a un giornalista, Pino Grazioli, ha denunciato il fatto alla polizia e la Squadra Mobile di Napoli ha acquisito il video. A commentare la vicenda, avvenuta nel quartiere Pianura di Napoli, è il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, cui il fatto è stato segnalato e che ha anche pubblicato un video sui social.

«Si verifichi se il piccolo abbia subito altre violenze e si predispongano tutte le misure cautelative per la sua sicurezza», afferma Borrelli. «Ci aspettiamo che il padre del bambino venga denunciato e che ci siano nei suoi confronti giusti provvedimenti. Noi seguiremo la vicenda con la massima attenzione per la sicurezza del bambino e della mamma». Secondo quanto si legge nella nota diffusa dal parlamentare le violenze sul bimbo sarebbero avvenute nel salone dell’abitazione mentre la mamma era in bagno. Dopo la denuncia presentata dalla donna al commissariato di Pianura, ad occuparsi del caso, coordinati dalla Procura di Napoli, sono ora gli investigatori della Mobile.

