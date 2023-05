Uccide la figlia sedicenne e un vicino, poi gira un video: "Li ho macellati". Tragedia a Torremaggiore

Taulant Malaj, il panettiere albanese di 45 anni che ieri a Torremaggiore (Foggia) ha ucciso la figlia 16enne Gessica e il suo vicino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Quando i militari lo hanno bloccato aveva ancora gli abiti insanguinati e aveva abbandonato l’arma del delitto, un coltello da cucina, all’interno della propria autovettura. Successivamente Malaj, dopo aver ammesso le sue responsabilità sul duplice omicidio, forse in preda allo stato confusionale in cui si trovava, ha chiesto ripetutamente della figlia: «Come sta Gessica, sta bene?». Questa circostanza è riferita all’ANSA dai due legali dell’albanese, Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio.

C'è un video della carneficina

Taulant Malaj ha filmato e diffuso un video in cui mostra i corpi senza vita di Massimo De Santis e della figlia Gessica Malaj. "Dove sta il ragazzo? - urla - Guardate li ho macellati io e devo continuare a farlo. Non è ancora arrivata la polizia". Malaj insulta e minaccia la moglie Tefta e il figlio di 5 anni scampato all'omicidio. Il video è stato inviato su WhatsApp e poi condiviso sui social network. De Santis gestiva un bar, mentre Gessica era una studentessa liceale. La madre, di origine albanese, è ricoverata in ospedale in stato di choc. Malaj, un panettiere di 45 anni, ha usato un coltello da cucina per commettere il delitto. La gelosia di Malaj nei confronti della moglie potrebbe essere stata infondata.

Il fratello del barista ucciso: "Non c'era alcuna relazione"

«Non c'era niente di niente, mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola: a quell'ora Massimo dormiva ancora perché lui, che nel bar faceva di tutto, dal pasticcere al banconista, chiudeva il locale la sera tardi». Lo spiega all’ANSA Gianluca De Santis, fratello del 51enne ucciso la notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio con 21 coltellate dal 45enne Taulant Malaj secondo cui Massimo era l'amante di sua moglie. Malaj, che è stato fermato dai carabinieri, ha ucciso anche sua figlia 16enne Gessica mentre proteggeva sua madre, sopravvissuta all’aggressione del 45enne che poi ha filmato i corpi spiegando di avere ucciso tutti perché veniva tradito, e chiedendo a sua moglie dove fosse l’altro figlio, un bimbo di cinque anni. Gianluca esclude ogni tipo di relazione tra suo fratello e la 39enne Tefta: «Massimo viveva in quel condominio da 43 anni con nostra madre ormai 80enne e vedova. I rapporti con quella famiglia - sottolinea - erano ottimi, normali rapporti tra condomini, si salutavano e si rispettavano». Anche con Taulant: "Ti vedeva e ti salutava, mai un litigio, nulla», ricorda Gianluca, spiegando che a volte lo vedeva anche lui quando andava a prendere sua madre per portarla al bar «dove lavorava con noi per svago».

