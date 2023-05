Chiede a ragazzi di abbassare la voce al ristorante: viene steso con un pugno

Un uomo di 59 anni, cliente di un ristorante a Luino (Varese) è finito in pronto soccorso dopo essere stato aggredito da un giovane che stava cenando nello stesso locale con alcuni amici, ai quali l’uomo avrebbe chiesto di abbassare la voce. È quanto emerso dalle sue dichiarazioni, rese ai soccorritori del 118, lunedì sera. Sul posto anche i carabinieri. Colpito al volto con un pugno da un ragazzino, dopo una serie di insulti in coro da un gruppetto apparentemente composto da minorenni, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al momento il 59enne non ha però ancora sporto denuncia.

