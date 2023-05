Dai pizzini ai social, le mafie influencer criminali. Gratteri: "Ora assumere hacker"

Dalla musica trap al neomelodico, dalle macchine extra-lusso ai gioielli kitch, dal «presta libertà» dedicato a chi è in galera, affinché veda presto la luce del sole, alla mitizzazione dei grandi boss del passato. E ancora, dagli emoticons a forma di cuore o di leone, di fiamma o di lucchetto per dimostrare sentimento, coraggio, e omertà, agli hashtag per inserirsi nella scia dei contenuti virali su social network come Facebook (sempre meno), Instagram, Twitter e oggi soprattutto Tik tok. Sono solo alcuni dei risultati emersi dal Rapporto «Le mafie nell’era digitale», stilato dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati, da Antonio Nicaso, docente di Storia della criminalità organizzata alla Queen's University del Canada, da Marcello Ravveduto, professore di Public and digital history alle Università di Salerno e di Modena-Reggio Emilia e responsabile della ricerca, e Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro.

Occasione per Gratteri, anche, per lanciare un appello a una più cospicua assunzione di hacker e ingegneri informatici tra le fila della polizia giudiziaria: «Altrimenti - ha spiegato - noi che non eravamo secondi a nessuno per qualità investigativa, rischiamo di rimanere indietro». I 'nuovi' boss, emerge dal Rapporto che ha processato 20mila commenti a video YouTube, 90 GB di video TikTok (per un totale di 11.500 video) e 2 milioni e mezzo di tweet, agiscono anche come 'influencer' della Rete: «Raccontano i nuovi linguaggi della criminalità organizzata sui social e confermano la capacità delle mafie di reinventarsi continuamente». Dal 2016 al 2020, in particolare, è sbarcata la nuova «google generation criminale», caratterizzata da «una maggiore consapevolezza del mezzo che diventa luogo di sponsorizzazione e affiliazione fino ad arrivare alla creazione dell’'interreale mafiosò, una continuità tra quanto accade in Rete e il mondo reale». Insomma, boss e figli di boss appaiono oggi sempre più esperti di digitale, utilizzando in modo spregiudicato i social di tendenza.

Instagram come «ambiente privilegiato del glamour» della criminalità organizzata, per lanciare un nuovo brand "mafioso" che ruota attorno al lusso, e Tik Tok per costruire "l'identità post-moderna delle mafie: nei contenuti pubblicati troviamo un mondo alla rovescia in cui si formano 'comunità di simili' che credono solo nella loro verità criminale, fondando una post-verità mafiosa il cui atteggiamento è simile a quello dei militanti fondamentalisti». «Mentre la politica discute di utilità o meno delle intercettazioni - ha evidenziato Gratteri -, le mafie sono già in grado di comprarsi degli hacker e crearsi nuovi sistemi di comunicazione sopra le nostre teste, che noi non ascoltiamo, comprano telefoni che utilizzano per sei mesi e parlano in chiaro da una parte all’altra dell’oceano e noi non siamo riusciti a bucare nessuno di questi sistemi». «Stiamo perdendo know how - il suo grido d’allarme - negli ultimi decenni chi ha governato non ha investito in tecnologia, oggi invece dobbiamo coprire questo gap e finirla di arruolare nei servizi segreti solo il poliziotto, il maresciallo, dobbiamo assumere hacker altrimenti non riusciremo a essere competitivi con le migliori polizie del mondo».

