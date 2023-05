Matteo Salvini: il Ponte sullo Stretto sarà transitabile nel 2032

«Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine dell’incontro con i sindacati al ministero.

Salvini: 50 mld per i lavori pubblici nel 2023

«Sommando gli interventi già in corso, quelli che partiranno quest’anno, le manutenzioni in corso in quest’anno, tra ferrovie e strade siamo a quasi 50 miliardi in lavori pubblici nel 2023, che è una mole incredibile di cui vado orgoglioso». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine dell’incontro con i sindacati al Mit. Salvini ha poi assicurato che «ci sarà una direzione ad hoc al ministero riservata solo

all’edilizia». Inoltre, «se arriveranno ulteriori fondi Pnrr li investiremo in edilizia sociale e contro la dispersione idrica. Sono ben disponibile - ha concluso il ministro - a ritrovarci per eventuali aggiornamenti su Pnrr».

