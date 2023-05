Il duplice omicidio di Torremaggiore: Gessica uccisa con 4 coltellate, Massimo De Santis con 23

Gessica Malaj è stata uccisa «con non meno di 4 coltellate al torace dove hanno sede gli organi vitali» dal padre Taulant Malaj e sul corpo del vicino di casa dell’omicida, Massimo De Santis, «sono state riscontrate un numero non inferiore di 23 coltellate e questo è un dato sintomatico della furia omicida con la quale l’indagato ha agito, non lasciando sostanzialmente scampo alla vittima».

Lo scrive la gip di Foggia Roberta di Maria nel provvedimento di convalida del fermo di Malaj. «Allo stesso modo - prosegue - la pervicacia con cui si è avventato armato di un coltello sulla moglie era tale da poterne cagionare la morte».

