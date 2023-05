Padre propone al compagno rapporti sessuali con la figlia minore abusata per anni

Fin dall’età di 3 anni avrebbe violentato la figlia minore, oggi undicenne, all’interno del camper in cui vive e filmando gli abusi. Il padre, un italiano di 46 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri, su ordine del gip di Milano Guido Salvini, con le accuse di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico.

E’ stato un ex compagno dell’uomo a denunciare il 46enne lo scorso 19 aprile mostrando un chat Whatsapp ai militari dell’Arma. In particolare, il 46enne gli proponeva per messaggio di fare partecipare al rapporto sessuale anche la figlia minorenne, abusata da anni. A riprova della serietà della proposta, il 46enne - come emerso dagli accertamenti coordinati dal pm Giovanni Tarzia - ha inviato all’ex compagno, con cui ancora si frequentava, foto e video dal contenuto esplicito. «E' evidente - sottolinea il gip nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere - l’attuale e concreta pericolosità» dell’arrestato perchè «manifesta non solo una particolare propensione al compimento di violenze e atti sessuali nei confronti della figlia minore», ma mostra anche «un’evidente perversione e desiderio di includere altri soggetti negli abusi».

