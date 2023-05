Rapina una sala slot in cui lavora la madre. Un malore della donna insospettisce gli investigatori

Ha fatto irruzione nella sala slot di via Monti Lepini, a Frosinone, volto coperto e armi in pugno, con all’interno la madre che lavorava lì come cassiera. Un 23enne residente nel capoluogo ciociaro è stato arrestato dalla squadra mobile insieme a un complice dopo due mesi di indagini. La rapina è avvenuta lo scorso mese di marzo ed ha fruttato un bottino di oltre 25.000 euro. Al momento dell’irruzione la donna ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Fatto questo che ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di seguire anche questa pista. A distanza di due mesi, l’arresto per rapina.

