Cassazione: no al limite d'età per i giudici popolari già nominati

Il requisito anagrafico previsto dalla legge per i giudici popolari «è richiesto al momento dell’iscrizione nell’albo dei giudici popolari, dell’inserimento della lista e, da ultimo, della nomina per la sessione. Il giudice popolare così nominato resta legittimamente in carica per l’intera sessione». Lo ha sancito la prima sezione penale della Cassazione, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento a carico di due imputati - Luca Mantia e Pietro Erco - per l’omicidio, premeditato e aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa, dell’imprenditore Vincenzo Urso, avvenuto nel 2009. La Suprema Corte, in particolare, ha annullato la sentenza che era stata emessa dai giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo, i quali avevano dichiarato nulla la sentenza di condanna emessa in primo grado e disposto il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo esame. Il motivo dell’annullamento da parte dei giudici d’appello era costituito dal fatto che uno dei giudici popolari della Corte di assise di primo grado aveva compiuto 65 anni durante il dibattimento e partecipato alla deliberazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale di Palermo contro la decisione dei giudici di secondo grado, sulla base di una lettura sistematica della legge del 1951 che disciplina il riordinamento dei giudizi di assise. Secondo i giudici del "Palazzacci", «non sussiste il vizio di capacità del giudice» ritenuto dalla sentenza d’appello annullata.

© Riproduzione riservata