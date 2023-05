Silvio Berlusconi, trascorsi dieci giorni dall'ultimo bollettino. Non sono previste dimissioni

Tutto tace sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile a causa di una complicazione polmonare dovuta ad una leucemia mielomonicitica cronica. L’ultimo bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri risale al 3 maggio, 10 giorni fa. «Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica», recitava il settimo bollettino. L’ex presidente del Consiglio si trova nel reparto di degenza ordinaria dal 16 aprile dopo aver trascorso 12 giorni in quello di terapia intensiva. A quanto si apprende non sono previste imminenti dimissioni.

«Il mio amico sta molto meglio, parlavano di dimetterlo, non so se già questa settimana», aveva dichiarato l’amico di lunga data Fedele Confalonieri ai cronisti appostati da oltre un mese in via Olgettina 60. Il presidente di Mediaset non ha mai fatto mancare al leader azzurro 86enne la sua stretta vicinanza. Ma c'è anche chi, durante questo lungo tempo di degenza dell’ex premier, non ha mai voluto rilasciare interviste e dichiarazioni: l’ex moglie e madre di tre dei suoi figli, Veronica Lario. La donna ha rotto il silenzio questa mattina dopo essere stata intercettata ad un convegno di +Europa a Milano. «E' una domanda molto personale, preferirei non rispondere», ha dichiarato a chi le chiedeva se fosse andata recentemente a trovarlo. La donna ha poi però aggiunto: «è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta»

