Famiglia da record a Treviso: nato il tredicesimo figlio

In un momento in cui si parla di denatalità e di come incentivare le famiglie italiane a concepire nuovi nati, ecco arrivare una bella storia da Treviso. Un vero e proprio record, o quasi. E' quello di Oana e Onisim, coppia originaria della Romania ormai cittadini italiani dopo 21 anni che vivono nel nostro paese. Nei giorni scorsi è nato il loro piccolo Isaia.

Tredici figli