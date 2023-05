Sparatoria in Arizona, due morti e cinque feriti: sono tutti giovanissimi

Due morti e almeno cinque feriti. E' il bilancio di una sparatoria a Yuma, Arizona, non lontano dal confine con il Messico. I due uomini deceduti avevano 19 e 20 anni, mentre fra i feriti si contano anche giovanissimi sui 15 anni. Non è ancora chiaro cosa abbiamo scatenato la sparatoria e al momento la polizia non ha fermato nessuno. Attorno alle 23, la chiamata al 911 ha riferito di una sparatoria all'interno di un locale della zona. Il tenente Craig Johnson ha riferito che gli agenti si sono trovati di fronte a una carneficina: due i morti e almeno 5 i feriti, ma il numero è ancora provvissorio.

