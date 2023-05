Il giallo della ginecologa scomparsa (specializzata a Catanzaro), a giudizio ex primario Trento e vice

Sono trascorsi due anni e due mesi dalla scomparsa di Sara Pedri. Le ultime notizie della 31enne ginecologa originaria di Forlì (specializzatasi a Catanzaro) risalgono al 4 marzo 2021. Ora nei confronti di Saverio Tateo, ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale 'Santa Chiara' di Trento dove lavorava la dottoressa, è stato chiesto il rinvio a giudizio.

L’udienza preliminare del processo si terrà a novembre davanti al giudice Marco Tamburrino e oltre a Tateo dovrà comparire, sempre per l’accusa di maltrattamenti in concorso e in continuazione, anche la sua vice Liliana Mereu. Tra le 21 parti offese nel procedimento sui presunti maltrattamenti in ospedale figura anche l’avvocato di Sara Pedri.

