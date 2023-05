Violento incendio in un hotel: sei morti in Nuova Zelanda

Almeno sei persone sono morte in un violento incendio in un hotel a Wellington, in Nuova Zelanda, tuttora in atto, ma i vigili del fuoco hanno detto ai media neozelandesi che 30 persone sarebbero ancora disperse. Lo ha detto il primo ministro Chris Hipkins.

L’incendio è divampato nel cuore della notte per cause ancora sconosciute. L’edificio può ospitare 92 persone, ma non si sa esattamente quante fossero presenti al momento del disastro. Almeno 52 persone sono uscite vive dall’edificio. Un filmato mostra i vigili del fuoco spegnere le fiamme dall’esterno mentre è ancora troppo pericoloso entrare nell’edificio.

