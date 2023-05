Hanno un figlio ma lei ha 13 anni e lui 19: accusato di violenza sessuale su minore

Un caso legale complesso si è sviluppato a Mantova, dove un ragazzo di 19 anni è stato accusato di violenza sessuale su una ragazza di 13 anni, con la quale aveva una relazione nel 2021. Lo riferisce la Gazzetta di Mantova.

La questione è diventata pubblica quando la ragazza, che frequentava la scuola media all'epoca, è rimasta incinta. Nonostante l'assenza di una denuncia formale, l'indagine e l'accusa di violenza sessuale su minore sono state avviate in base alle disposizioni del codice penale italiano.

Due anni dopo, la causa è arrivata all'udienza preliminare. Inaspettatamente, sia l'imputato che la vittima si sono presentati in tribunale insieme, con la loro bambina e i genitori. Entrambi i ragazzi e i loro avvocati sostengono che la loro relazione era una storia d'amore accettata dalle rispettive famiglie. Anche la madre della ragazza, ora 15enne, è imputata per non aver impedito la relazione.

La ragazza ha dichiarato al giudice di aver preso l'iniziativa nella loro relazione, nonostante la differenza di età. L'avvocato del ragazzo, Giovanni Gasparini, ha sottolineato l'assenza di violenza nella loro relazione, contrariamente a quanto presunto dalla legge. Il ragazzo rischia una pena tra i 6 e i 12 anni. La decisione finale sarà presa dal giudice nelle prossime udienze, valutando la situazione oltre gli atteggiamenti mostrati in aula dai ragazzi e dalle loro famiglie.

