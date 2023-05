Il video della mamma e della bimba salvate a nuoto dai residenti

Durante l'alluvione che ha colpito Cesena ieri, a causa dell'esondazione del fiume Savio tra il Ponte nuovo e il Ponte vecchio, si sono svolte numerose operazioni di salvataggio. Molti residenti, tra cui bambini e anziani, sono rimasti bloccati nelle loro case a causa dell'acqua alta.

Tra i tanti episodi di coraggio e solidarietà, quello che ha coinvolto una donna con una bambina piccola in braccio rimasta bloccata in casa si è distinto. La donna, impossibilitata a uscire a causa dell'acqua alta, ha chiesto aiuto. In risposta al suo appello disperato, alcuni vicini e residenti sono intervenuti prontamente, raggiungendo madre e figlia a nuoto e mettendole in salvo.

Le forze dell'ordine e le squadre di soccorso hanno svolto un lavoro encomiabile, ma in alcuni casi anche semplici cittadini si sono dimostrati eroi, raggiungendo le persone in difficoltà a nuoto o camminando nell'acqua fino al petto o alle ginocchia. L'acqua ha sommerso auto, cortili e perfino un supermercato locale.

Nonostante le difficoltà, l'unità e la resilienza dimostrata dai residenti di Cesena è stata notevole. Mentre la comunità inizia a fare i conti con l'entità dei danni, l'attenzione è ora concentrata sull'organizzazione dei soccorsi e sulla ricostruzione.

© Riproduzione riservata