Messina, convenzione tra Policlinico e Papardo: la Regione frena. La Uil: "Non in linea con le norme"

“L'assessorato regionale alla Salute con nota del 9 Maggio scorso ha esplicitato i motivi della mancata approvazione della convenzione stipulata nelle scorse settimane tra l’Azienda ospedaliera Papardo, diretta dal commissario straordinario prof. Alberto Firenze, e l’Università di Messina, guidata dal rettore prof. Salvatore Cuzzocrea. La nota assessoriale ha rilevato, infatti, tutta una serie di vizi amministrativi presenti nella convenzione. Infatti, secondo quanto eccepito dall’assessorato regionale alla salute, la stessa non è in linea con le previsioni normative in materia. E’, inoltre, opportuno rammentare che il Commissario straordinario Firenze non ha rispettato le corrette relazioni sindacali disciplinate dal vigente Ccnl che per la fattispecie prevedono inderogabilmente l’informazione preventiva da comunicare formalmente alle organizzazioni sindacali.

Per tali motivi, nei giorni scorsi, abbiamo presentato una denuncia al Giudice del Lavoro di Messina per attività antisindacale. Pertanto, la Uil e la Uil Fpl di Messina ritengono che l'incarico di Commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Papardo conferito al Prof. Alberto Firenze sia giunto al capolinea e chiediamo all’assessore regionale alla salute dott.ssa Giovanna Volo la revoca dello stesso dal ruoli di Commissario straordinario del Papardo per consentire il rilancio dell’importante struttura sanitaria messinese” lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina.

© Riproduzione riservata