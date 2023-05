Sciolto nell'acido perché insidiava la moglie del figlio del boss. Tre arresti a Napoli

Insidiava la nuora del capoclan Gennaro Licciardi, quest’ultimo soprannominato «la scimmia», e per questo venne ucciso e sciolto nell’acido nel 2013, dopo essere stato attirato in una trappola. A fare luce sul «cold case» sono stati i carabinieri del Ros di Napoli, insieme con i pm antimafia Loreto, Serio e Carrano (coordinati dal facente funzioni di procuratore Rosa Volpe) che hanno ricostruito tutta la vicenda.

Il delitto è stato commesso per tutelare l’onore di Giovanni Licciardi, figlio del boss Gennaro, che il quel frangente era detenuto. Salvatore Esposito, venne attirato a casa di uno dei tre assassini arrestati oggi dai carabinieri: si accorse anche che gli stava per succedere qualcosa di terribile, iniziò anche a sudare abbondantemente (e per questo motivo venne anche preso in giro dai suoi aguzzini) ma non riuscì a divincolarsi dalle trame che avevano tessuto per ucciderlo.

Con la scusa di andare a trovare il marito di Maria Licciardi (sorella del boss Gennaro) che stava trascorrendo la latitanza a Marano di Napoli, il commando omicida deviò il percorso per recarsi nella zona delle cave di Chiaiano, una zona impervia e isolata, dove venne consumato l’assassinio a colpi di pistola e la distruzione del cadavere.

Una mossa studiata per non insospettire la vittima visto che Chiaiano è sulla strada per Marano. L’arresto di oggi riguarda tre affiliati al clan Licciardi - Paolo Abbatiello, Gianfranco Leva e Raffaele Prota - a cui viene contestato, insieme con Giuseppe Simioli, il ruolo di mandanti. A uccidere materialmente Esposito e a distruggerne il cadavere, secondo gli investigatori, invece, furono Carlo Nappi, Crescenzo Polverino, Giuseppe Ruggiero e Alessandro De Luca. Tutti sono in carcere ma per un altro omicidio.

