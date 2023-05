Fa sesso per 24 ore e rischia di morire: 50enne in rianimazione

Un "gioco" che ha rischiato di essere letale per un turista tedesco 50enne in vacanza con la moglie in Toscana a Castel del Piano. L'uomo ha fatto sesso per 24 ore sotto effetto di ecstasy ed è stato ricoverato all'ospedale di Grosseto dove è arrivato in condizioni gravissime e in uno stato di shock settico. Le sue condizioni ora sono in fase di miglioramento, ma è probabile che non possa avere più erezioni.

Come riportato da Maremma Oggi, a raccontare ai medici del pronto soccorso cosa era successo è stata la moglie del 50enne. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive. A un certo punto l'uomo si è sentito male; i medici hanno rilevato lo shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto.

