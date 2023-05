G7, un solo obiettivo verso il vertice internazionale: la pace. Ci sarà anche Zelensky

I leader del G7 discuteranno l’idea di un vertice internazionale di pace sull'Ucraina in occasione della riunione di questa settimana: lo riporta Reuters sul suo sito riferendo le affermazioni di un funzionario dell’Unione europea. I leader del G7 si incontreranno dal 19 al 21 maggio nella città giapponese di Hiroshima.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prenderà sicuramente parte al G7, ma non è ancora noto

se dal vivo o meno. La decisione finale sulla possibilità di una visita in Giappone verrà presa in base alla situazione militare. Lo scrive l’agenzia giapponese Kyodo citando l’ufficio del presidente ucraino, Igor Zhovkva, in un commento rilanciato dai media ucraini.

