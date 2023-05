Maltempo-killer in Emilia, la preghiera del Papa: “Conforto e consolazione”

Il Papa ha inviato un messaggio al cardinale Matteo Zuppi esprimendo «i suoi sentimenti di viva partecipazione per l’impressionante disastro che ha colpito il territorio». «Assicura fervide preghiere di suffragio per i defunti esprimendo cordoglio ai familiari», «invoca da Dio conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità». Papa Francesco inoltre ringrazia «tutti coloro che in queste ore di particolare difficoltà si stanno adoperando per portare soccorso e alleviare ogni sofferenza, come pure le comunità diocesane per la manifestazione di comunione e fraterna vicinanza alle popolazioni più provate».

