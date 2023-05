Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso domani dal San Raffaele, ma la certezza si avrà solo dopo l’ultimo via libera dei medici domattina. Questo secondo quanto apprende l’AGI.

Le dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato in ospedale dal 5 aprile scorso, per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, sono comunque imminenti, se non domani, sabato.

