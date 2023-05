Sospeso lo sciopero del trasporto aereo di domani. Salvini: "Grazie sindacati"

A causa della situazione eccezionale di maltempo in Emilia Romagna, è stato sospeso e rinviato a giugno lo sciopero del settore del trasporto aereo che era stato proclamato per domani. Lo ha reso noto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso del question time al Senato. "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata in questo frangente difficile", ha specificato Salvini.

Lo sciopero interessava le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aeroportuale per 24 ore (con presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani) per protestare "contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni”. Non solo, ma era prevista l'astenzione dal lavoro anche dei dipendenti di Air Dolomiti, Volotea, American Airlines ed Emirates.

Lo sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, è stato differito al 4 giugno

