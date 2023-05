Elicottero precipita a Lugo, nel Ravennate: 4 feriti di cui 2 gravi

Quattro persone a bordo, tutti feriti di cui due più gravi. E’ questo, secondo quanto trapela, il bilancio di un incidente che ha visto coinvolto un elicottero di soccorso che è precipitato in una frazione di Lugo. Il mezzo era a servizio delle zone alluvionate. L’elicottero era impegnato in un intervento di ripristino alla rete elettrica. Secondo quanto si apprende, i 4 feriti sarebbero già stati estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in eliambulanza; in due sarebbero in gravi condizioni. Il velivolo sarebbe un mezzo di 'EliOssola' e avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. L’incidente è avvenuto in località Cà di Lugo: l’elicottero privato volava basso e si sarebbe «avvitato», precipitando.

Sono tutti e quattro in condizioni vigili i feriti portati in ospedale dopo la caduta di un elicottero privato impegnato nei soccorsi in località Cà di Lugo, nel Ravennate. Sono stati trasportati 1 al Maggiore di Bologna, 2 al Bufalini di Cesena in eliambulanza dal 118, il quarto in ambulanza a Ravenna: per quest’ultimo le condizioni non sono gravi.

Testimone, 'manovre azzardate'

«Abbiamo visto l’elicottero, faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l’abbiamo più visto». Così Luigi Pelliconi, uno dei testimoni del velivolo caduto questa mattina in una frazione di Lugo, nel Ravennate, con 4 persone a bordo. L’elicottero è piombato a terra a circa 50 metri da un’abitazione: «mi è venuto incontro un uomo che lo ha visto precipitare a pochi metri dalla sua testa, era sotto choc ed è quasi svenuto. Siamo andati così ad estrarre due dei quattro componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata finchè non sono arrivati i soccorsi. Ho parlato a lungo con la donna che pilotava l’elicottero; nessuno di loro mi sembrava di una gravità tale da perdere la vita. L’elimedica da Ravenna è arrivata in 5 minuti», aggiunge.

Marinello (Altair), sorvolava pali alta tensione

«Stiamo cercando di capire cosa sia successo». Michele Marinello, Responsabile Sviluppo e Coordinamento del Gruppo Altair, proprietario della Eliossola, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione riguardo

al velivolo caduto questa mattina in una frazione di Lugo, nel Ravennate, con 4 persone a bordo.

"L'elicottero stava eseguendo un lavoro di monitoraggio della linea elettrica, quindi stava volando a bassa quota» spiega Marinello. Fortunatamente non ci sono vittime, probabilmente perchè la caduta del velivolo è avvenuta da una quota relativamente bassa visto che stava sorvolando i cavi e i pali dell’alta tensione. Il pilota, Roberta Santoni, ligure da anni dipendente della Eliossola, avrebbe tentato un atterraggio di fortuna».

Eliossola è nata nel luglio del 1993 con lo scopo di ottenere le licenze per effettuare il lavoro aereo ed il trasporto pubblico passeggeri.

La Società ha sede in Ossola, una valle dell’arco alpino dove è necessario ricorrere spesso all’uso dell’elicottero per lavori aerei quali la costruzione e la manutenzione degli impianti idroelettrici; la costruzione e la manutenzione dei rifugi, delle stalle e delle baite; la costruzione di opere in luoghi inaccessibili con i normali mezzi di terra.

L'attività di Eliossola si è negli anni diffusa su tutto il territorio nazionale, comprendendo lavori AIB (antincendio boschivo) e lavori d’ispezione aerea su linee elettriche di media e alta tensione.

