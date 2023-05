Maratona di sesso, droga e viagra: il 50enne ricoverato rischia l'amputazione del pene

La serata è iniziata come una festa selvaggia, ma si è trasformata in un incubo. Durante una vacanza in Toscana, come riferito nei giorni scorsi, un tedesco di 50 anni, in compagnia della moglie, ha deciso di intraprendere un'avventura sconsiderata. Ha assunto ecstasy, che si sospetta fosse stata miscelata con Viagra, e ha intrapreso una maratona di sesso durata circa 24 ore. Questa frenesia, come racconta Repubblica, tuttavia, ha avuto un esito pericoloso.

Le circostanze si sono verificate a Castel del Piano, un comune ai piedi del Monte Amiata. In seguito a questo eccesso, l'uomo ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui un grave shock settico, una condizione medica critica, una risposta estrema dell'organismo a un'infezione, che può causare danni ai tessuti, disfunzione d'organi e, in casi estremi, la morte. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Grosseto, con la potenziale minaccia di dover subire un'amputazione del pene.

