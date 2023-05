"Una di noi", lo striscione del parroco per la neosindaca Cristina Ponzanelli. Polemiche a Sarzana

«Cristina Ponzanelli sindaco. Una di noi. Parte di noi». Non lo slogan della campagna elettorale che si è appena conclusa a Sarzana (La Spezia), con la conferma della sindaca Ponzanelli (centrodestra). Ma uno striscione che è stato appeso nei pressi della Chiesa di Santa Caterina e che vede il parroco don Pietro Cattaneo ritratto insieme alla prima cittadina. Il messaggio è firmato con «La tua comunità parrocchiale», riferendosi al fatto che la sindaca frequenti quella chiesa, e reca il simbolo della parrocchia stessa. Un messaggio di congratulazioni che però non è piaciuto ad alcuni dei sarzanesi e che sta facendo discutere anche all’interno della curia spezzina.

Esponenti del centrosinistra e delle forze avversarie, che si sono scontrate con il centrodestra nelle ultime elezioni amministrative, stigmatizzano il gesto. Rimarcando come la propaganda politica dovrebbe stare lontana dai luoghi di culto. Una vicenda che sembra uscita da un libro di Giovannino Guareschi, ma qui il «don Camillo» della situazione fa festa per il sindaco, di colore politico lontano da quello di «Peppone».

La sindaca Ponzanelli, sui quotidiani locali, ha difeso il parroco spiegando che questo gesto di attenzione è da spiegarsi nella felicità di un sacerdote per il fatto che «una sua parrocchiana sia diventata sindaco. Consiglio alle opposizioni di concentrarsi su temi più importanti». Ma il post elezioni a Sarzana è reso incandescente anche da alcuni manifesti funebri che sono apparsi sulle saracinesche di quello che era il point elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, Renzo Guccinelli. Il nome del «defunto» è il Partito Democratico, a darne notizia gli elettori sarzanesi.

Sarzana è stata dalla fine della guerra fino al 2018 una roccaforte «rossa», fino alla prima elezione della sindaca Ponzanelli. L’ulteriore sconfitta della sinistra ha dunque fomentato questi sfottò. Per qualcuno di pessimo gusto. Anche l’ex consigliere regionale della Liguria Francesco Battistini, oggi Pd, commenta: «Che sciocchi questi manifesti, irrispettosi, tra l'altro, per chi un lutto lo ha subito davvero. Specie guardando cosa sta accadendo in Emilia Romagna». Per il segretario comunale del Pd Rosolino Vico Ricci «la curia è sempre stata schierata. I manifesti a lutto sono un’azione barbara, spero sia l'opera di un singolo e non di un gruppo, perché sarebbe preoccupante». Un clima di tensione rimarcato anche dal candidato Guccinelli: «gesti di una destra arrogante, prepotente e fascista. Chiamiamoli per nome e lavoriamo per la liberazione di Sarzana».

