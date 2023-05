Arrestata in Arabia Saudita la giovane italiana Ilaria De Rosa

Una giovane italiana, Ilaria De Rosa, è stata arrestata nei giorni scorsi in Arabia Saudita. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all’arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l’autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta.

Il consolato generale italiano a Gedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda.

© Riproduzione riservata