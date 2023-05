Terribile schianto tra due auto nel Milanese. Morti due giovani di 18 e 24 anni

Viaggiavano su due auto diverse i due giovani morti nell’incidente avvenuto poco prima delle 7.30 in via Milano a Turbigo. Su una Renault Clio c'era il diciottenne di Turbigo mentre su una Peugeot 207 la 24enne, residente a Milano, con il fidanzato di 33 anni. Le due macchine - dalla prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Legnano - si sono scontrate frontalmente per l’invasione della carreggiata opposta di una delle due. Sono ancora in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica. L’unico sopravvissuto, il 33enne che abita a Nosate, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Nell’impatto sono morti Alen D’Amico, 18 enne di Turbigo, alla guida della Clio, e Claudia Taormina, 24 enne milanese a bordo della seconda vettura. Ferito gravemente anche il giovane che era alla guida.

