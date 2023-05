Maltempo a Lugo, lo sfogo di un libraio: “44 anni di storia affogati in meno di un'ora”

L'elicottero caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo, 20 maggio 2023. Secondo quanto si apprende le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. The helicopter that crashed in Belricetto di Lugo, in the province of Ravenna, Italy, while it was engaged in an intervention for power line failures caused by bad weather, 20 May 2023. According to what has been learned, the four people on board were injured: they had already been extracted from firefighters, and taken away in an air ambulance.ANSA/ BOVE-ZANI