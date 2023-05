Bancomat in tilt "sforna" pezzi da 50 euro invece di 20. "Restituiteli o ve li addebitiamo"

Ha dell'incredibile quanto accaduto ad uno sportello bancomat in provincia di Padova (siamo esattamente a Lozzo Atestino). Lo sportello ha di fatto erogato più soldi in contanti di quanto richiesto dai vari clienti. E così, sono stati "sfornati" pezzi da 50 euro invece che da 20 euro. I dipendenti si sono accorti del malfunzionamento quando hanno visto che lo sportello era rimasto quasi completamente a secco. Evidentemente c'è stato un errore nel posizionamento delle banconote e a questo punto gli stessi dipendenti hanno iniziato a telefonare ai clienti: "Venite a restituirceli o ve li addebitiamo".

I prelievi "maggiorati"

Come riportato da Il Gazzettino, i clienti hanno iniziato a prelevare ricevendo però somme errate rispetto a quanto volevano prelevare. Ad esempio, se qualcuno voleva 60 euro, erogati in genere con tre pezzi da 20, ha ottenuto tre banconote da 50 ed è tornato a casa con 150 euro (90 euro in più in tasca). Ma c'è anche ovviamente il rovescio della medaglia: chi aveva infatti chiesto 100 euro se ne è visti dare appena 40 (due pezzi da 20 invece di due da 50). E il cliente "sfortunato", incredulo, si è immediatamente rivolto agli uffici dell'istituto facendo presente l'accaduto ai cassieri.

Le telefonate ai clienti

Dieci le operazioni "incriminate", di cui ben nove con somme più alte, per un ammanco totale di 600-700 euro. Di queste, otto erano state effettuate da clienti della banca e solo una da un esterno. Uno a uno, sono stati contattati al telefono e invitati a restituire a stretto giro le somme eccedenti, pena l'addebito in conto corrente.

