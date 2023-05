Il nonno sta soffocando, nipotino lo salva con la manovra di Heimlich imparata a scuola

Grazie a quanto imparato a scuola durante le lezioni di primo soccorso, un bambino di Castelmassa, in provincia di Rovigo, è riuscito a salvare il nonno che stava soffocando. Alla vista dell'anziano in crisi respiratoria, il ragazzino ha illustrato al padre come eseguire la manovra di Heimlich, una tecnica appresa da un volontario sedicenne della Croce Rossa durante un progetto scolastico rivolto agli alunni dagli 8 ai 13 anni.

Seguendo le istruzioni del figlio, l'uomo ha eseguito la manovra, riuscendo a liberare il nonno dall'ostruzione e permettendogli di respirare di nuovo. L'efficacia dell'intervento è stata riconosciuta dai soccorritori arrivati successivamente, che hanno elogiato il bimbo per la sua prontezza d'azione.

Cos'è la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso utilizzata in situazioni di emergenza in cui una persona sta soffocando a causa di un ostruzione delle vie aeree. Questa ostruzione può essere causata da cibo, un oggetto o qualsiasi altra sostanza che blocca il flusso di aria.

La manovra di Heimlich prevede i seguenti passaggi:

Posizionarsi dietro la persona che sta soffocando. Avvolgere le braccia intorno alla vita della persona, appena sopra l'ombelico. Chiudere il pugno con una mano e prenderlo con l'altra mano. Esercitare una pressione rapida e verso l'alto nell'addome della persona, quasi come se si cercasse di sollevarla. Ripetere questo movimento fino a quando l'ostruzione non viene espulsa dalle vie aeree.

La manovra di Heimlich può salvare vite, ma deve essere eseguita solo quando la persona non è in grado di tossire, parlare o respirare. Inoltre, non è consigliata per bambini sotto i 12 mesi di età. In caso di incertezza, è sempre meglio contattare immediatamente un professionista medico.

